«Динамо-Москва» стало победителем товарищеского турнира в Челябинске

В Баку стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин, на котором сборная России будет защищать свой титул. За два дня до начала соревнований Всероссийская федерация волейбола объявила о рокировке в тренерском штабе — новым главным тренером стал Константин Ушаков, сменивший на этом посту Владимира Кузюткина, который теперь будет работать в бывшей должности Ушакова.