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22 сентября 2017, 13:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Динамо-Москва» стало победителем товарищеского турнира в Челябинске

В Челябинске подходит к концу товарищеский турнир среди женских команд, приуроченный ко Дню города.

Чемпион России московское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:18). «Динамо» стало победителем соревнований. «Самрау-УГНТУ» с тремя поражениями занял четвёртое место.

Позднее состоится заключительный матч соревнований, в котором челябинское «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область). В активе обеих команд по одной победе.
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