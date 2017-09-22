Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31091146/
22 сентября 2017, 12:39 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Гончарова заявила, что готова выступать за ВК «Динамо» (Москва) до конца карьеры

БАКУ, 22 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Диагональная сборной России Наталия Гончарова заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что готова выступать за московский волейбольный клуб «Динамо» до конца карьеры, если все будет хорошо.

<em>БАКУ 22 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Диагональная сборной России Наталия <span class=error>Гончарова</span> заявила в интервью агентству Р-Спорт что готова выступать за московский волейбольный клуб Динамо до конца карьеры если все будет хорошо. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

28-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. С национальной командой побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).

«Если все будет хорошо, то, в принципе, я готова, — заявила Гончарова корреспонденту агентства в ответ на вопрос, готова ли она до конца карьеры играть в московском “Динамо”. — Я уже почти все рекорды по игре за “Динамо” побила, вроде это уже мой тринадцатый год в команде. Ветеран команды».

Московское «Динамо» в межсезонье возглавил главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич.

«Надеюсь, мы пересечемся с ним на чемпионате Европы, — отметила Гончарова. — Надо спросить, сколько он выходных даст нам после турнира (смеется). Вообще, конечно, интересно будет поработать с Зораном Терзичем, узнать что-то новое от него. Я рада его приходу. Хочется уже приехать в “Динамо”, провести несколько тренировок с новым тренером».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Киркоров, Лобода, Лазарев, Билан: все звёзды на приеме Плющенко и Рудковской

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?