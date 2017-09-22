Гончарова заявила, что готова выступать за ВК «Динамо» (Москва) до конца карьеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

28-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. С национальной командой побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).

«Если все будет хорошо, то, в принципе, я готова, — заявила Гончарова корреспонденту агентства в ответ на вопрос, готова ли она до конца карьеры играть в московском “Динамо”. — Я уже почти все рекорды по игре за “Динамо” побила, вроде это уже мой тринадцатый год в команде. Ветеран команды».

Московское «Динамо» в межсезонье возглавил главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич.