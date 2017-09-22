Гончарова заявила, что готова выступать за ВК «Динамо» (Москва) до конца карьеры
БАКУ, 22 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Диагональная сборной России Наталия Гончарова заявила в интервью агентству «Р-Спорт», что готова выступать за московский волейбольный клуб «Динамо» до конца карьеры, если все будет хорошо.
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28-летняя Гончарова выступает за «Динамо» с 2008 года. В составе «бело-голубых» она трижды становилась чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. С национальной командой побеждала на чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывала золото чемпионатов Европы (2013, 2015).
«Если все будет хорошо, то, в принципе, я готова, — заявила Гончарова корреспонденту агентства в ответ на вопрос, готова ли она до конца карьеры играть в московском “Динамо”. — Я уже почти все рекорды по игре за “Динамо” побила, вроде это уже мой тринадцатый год в команде. Ветеран команды».
Московское «Динамо» в межсезонье возглавил главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич.
«Надеюсь, мы пересечемся с ним на чемпионате Европы, — отметила Гончарова. — Надо спросить, сколько он выходных даст нам после турнира (смеется). Вообще, конечно, интересно будет поработать с Зораном Терзичем, узнать
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