Женская сборная Беларуси стартует на чемпионате Европы по волейболу
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня женская сборная Беларуси в восьмой раз в своей истории стартует на чемпионате Европы по волейболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команда под руководством главного тренера Петра Хилько на предварительной стадии выступит в группе В. Матчи состоятся в столице Грузии Тбилиси. 22 сентября белоруски встретятся с командой Хорватии (начало игры в 19.00), 23 сентября проведут игру с итальянками (19.00), а завершат выступление на предварительной стадии 24 сентября матчем с волейболистками Грузии (16.00). Сборная, которая станет первой в группе В, выступит в ¼ финала, а занявшие вторые и третьи места команды сыграют в
Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции матчей с участием женской сборной Беларуси.
Ранее отечественные волейболистки семь раз принимали участие в континентальном форуме (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Наибольшего успеха они добились в 1993 и 1995 годах, когда входили в восьмерку сильнейших. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски вышли в
«Не хотелось бы возвращаться в 2015-й, мы были близки к выходу в восьмерку сильнейших, в ¼ финала. Отмечу, что наша команда не изменилась по сравнению с предыдущим турниром, девушки настроены так же решительно и готовы побороться за высокие места», — рассказал главный тренер.
Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы в следующем составе: Ольга Пальчевская, Анна Жаафар (Копко) — пасующие; Татьяна Маркевич, Надежда Смирнова (Молосай), Анастасия Гарелик, Марина Павлова, Татьяна Серик — доигровщицы; Анна
Предварительная стадия чемпионата Европы пройдет в трех города. Сборные группы А и С сыграют в Баку, матчи группы D — в Гяндже, команды группы В определят сильнейших в Тбилиси. Матчи
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