Женская сборная Беларуси стартует на чемпионате Европы по волейболу

Команда под руководством главного тренера Петра Хилько на предварительной стадии выступит в группе В. Матчи состоятся в столице Грузии Тбилиси. 22 сентября белоруски встретятся с командой Хорватии (начало игры в 19.00), 23 сентября проведут игру с итальянками (19.00), а завершат выступление на предварительной стадии 24 сентября матчем с волейболистками Грузии (16.00). Сборная, которая станет первой в группе В, выступит в ¼ финала, а занявшие вторые и третьи места команды сыграют в плей-офф с представителями группы D. В этот квартет входят команды Сербии, Чехии, Нидерландов и Бельгии.

Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляции матчей с участием женской сборной Беларуси.

Ранее отечественные волейболистки семь раз принимали участие в континентальном форуме (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Наибольшего успеха они добились в 1993 и 1995 годах, когда входили в восьмерку сильнейших. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски вышли в плей-офф, но уступили в упорной борьбе сборной Польши 2:3 и заняли в итоге девятое место.

«Не хотелось бы возвращаться в 2015-й, мы были близки к выходу в восьмерку сильнейших, в ¼ финала. Отмечу, что наша команда не изменилась по сравнению с предыдущим турниром, девушки настроены так же решительно и готовы побороться за высокие места», — рассказал главный тренер.

Сборная Беларуси выступит на чемпионате Европы в следующем составе: Ольга Пальчевская, Анна Жаафар (Копко) — пасующие; Татьяна Маркевич, Надежда Смирнова (Молосай), Анастасия Гарелик, Марина Павлова, Татьяна Серик — доигровщицы; Анна Калиновская-Гюнгер, Дарья Володько (Ионова), Анжелика Борисевич — блокирующие; Оксана Ковальчук, Анна Климец — диагональные; Елена Федоринчик, Ольга Павлюковская — либеро.