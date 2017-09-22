За титулом с новым рулевым

Эксперименты в женской сборной России по волейболу в некотором смысле продолжаются. Сначала все лето и на старте осени тасовал состав и игровые сочетания Владимир Кузюткин. А затем рокировку со своей стороны сделало руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), объявив за два дня до главного старта сезона о смене наставника. Место рулевого занял недавний помощник главного тренера Константин Ушаков, а Кузюткин перешел в ранг ассистента. По словам руководства, это был плановый шаг, однако последствия будут понятны уже по итогам европейского первенства.

РАСЧЕТ НА МЕДАЛИ

Впрочем, даже без таких перемен было бы сложно сказать, кто из спортсменок будет выходить в стартовом составе или какие из взаимодействий тренерский штаб будет рассматривать как основные. Поскольку вариантов было много, а оптимальный болельщики так и не получили возможности увидеть. Теперь же главной загадкой остается вопрос, какую линию поведения изберет Ушаков, продолжит ли он вести корабль прежним курсом или все-таки сделает какой-то поворот. Если изменения будут, то как успеет к ним адаптироваться команда и игроки, а главное — какой результат он принесет.

На европейской арене акции нынешней сборной России гораздо ценнее, чем на мировой (что, в частности, показала наша не слишком уверенная игра на Всемирном кубке чемпионов с топовыми командами со всего света), однако же и здесь будут сильные соперники. А задачи перед командой стоят самые амбициозные — звания чемпионок предыдущих двух турниров подряд (2013 и 2015 годов) надо подтверждать. Любой результат ниже тройки призеров едва ли устроит игроков, тренерский штаб и руководство федерации.

Главной задачей для россиянок будет нащупать свою игру и найти оптимальные игровые сочетания. Если это удастся сделать, то за счет сильных сторон можно будет нивелировать более слабые. И те и другие у команды Ушакова есть, как показали нам минувшие турниры. Но на крупных стартах, как чемпионат Европы, в пользу команды также могут сыграть такие вещи, как сплоченность и боевой настрой.

СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ

В целом в череде перестановок в составе кое-какие работающие комбинации найти все же удалось. Ушаков по своему тренерскому стилю не похож на Кузюткина и, скорее всего, все же изберет собственный путь. Время для экспериментов осталось позади. Скажем, в стартовом матче, где россиянкам в соперницы досталась сборная Украины, будет возможность без риска сделать пару прикидок, но не более того.

К фаворитам первенства, командам, которые будут бороться за медали, можно также причислить сборные Сербии, Италии и Нидерландов. Сюрпризов можно ждать и от игроков из Азербайджана, для которых площадка будет домашней. Удивить, пожалуй, может и сборная Турции, которую возглавил знаменитый специалист Джованни Гуидетти. Встретиться с этой командой россиянкам предстоит уже во втором матче турнира, и к этой игре надо будет отнестись со всей серьезностью. Третьими соперницами российских волейболисток станут спортсменки из Болгарии.

В случае победы в группе, что российской команде сделать однозначно по силам, мы напрямую попадем в четвертьфинал. Вторым-третьим местам придется сыграть дополнительный матч 1/8 финала. Со стадии плей-офф команды переместятся в Баку, впрочем, российскую сборную переезд не коснется — групповой этап команда также будет играть в столице Азербайджана.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Связующие: Екатерина Панкова, Ирина Филиштинская. Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова. Нападающие: Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань. Либеро: Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Группа С. Баку, Азербайджан.

22 сентября, пятница

14.30 РОССИЯ — Украина.

23 сентября, суббота

19.30 РОССИЯ — Турция.

25 сентября, понедельник

14.30 РОССИЯ — Болгария.