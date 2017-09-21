«Динамо-Москва» и «Уралочка» победили на старте турнира в Челябинске

В первом матче игрового дня уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» в четырёх партиях потерпел поражение от «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) со счётом 1:3 (30:28, 14:25, 15:25, 13:25).

Чемпионки России волейболистки московского «Динамо» в своей стартовой встрече также одержали победу в четырёх сетах. Столичный коллектив оказался сильнее челябинского клуба «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:18, 22:25, 25:10, 25:18).