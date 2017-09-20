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20 сентября 2017, 17:04 | Игровые: Волейбол | Город Казань.KZN.RU

Соперниками казанского «Зенита» на клубном чемпионате мира станут «Скра», «Боливар» и «Шанхай»

(Город Казань KZN.RU, 20 сентября). Состоялась жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира, который с 11 по 17 декабря пройдет в Польше.

Турнир пройдет с 11 по 17 декабря. Увеличить
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Сильнейший клуб Европы казанский «Зенит» за выход в полуфинал турнира поборется с сильнейшим клубом Южной Америки аргентинским «Боливаром», а также с двумя командами, которые попали на турнир благодаря «wild card». Это чемпион Китая «Шанхай» и серебряный призер чемпионата Польши «Скра» из Белхатова. Матчи группы Б пройдут в Лодзи, а полуфиналы и финалы — в Кракове, сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.

«Зенит-Казань» сыграет на клубном чемпионате мира в шестой раз. Ранее зенитовцы дважды проигрывали в финалах местному «Крузейро» (2015, 2016), дважды брали «бронзу» турнира (2009, 2011), а в 2012 году заняли там 4-е место.
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Соперниками казанского «Зенита» на клубном чемпионате мира станут «Скра», «Боливар» и «Шанхай»

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