Соперниками казанского «Зенита» на клубном чемпионате мира станут «Скра», «Боливар» и «Шанхай»

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Сильнейший клуб Европы казанский «Зенит» за выход в полуфинал турнира поборется с сильнейшим клубом Южной Америки аргентинским «Боливаром», а также с двумя командами, которые попали на турнир благодаря «wild card». Это чемпион Китая «Шанхай» и серебряный призер чемпионата Польши «Скра» из Белхатова. Матчи группы Б пройдут в Лодзи, а полуфиналы и финалы — в Кракове, сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.

«Зенит-Казань» сыграет на клубном чемпионате мира в шестой раз. Ранее зенитовцы дважды проигрывали в финалах местному «Крузейро» (2015, 2016), дважды брали «бронзу» турнира (2009, 2011), а в 2012 году заняли там 4-е место.