Смена тренера за два дня до чемпионата Европы. Что произошло в женской сборной?

На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) появилась новость о том, что команда улетела в Баку, где в пятницу стартует чемпионат Европы. И добавлено, что новым главным тренером стал Константин Ушаков, сменивший на этом посту Владимира Кузюткина. Вот так буднично, как бы между делом.

РОКИРОВОЧКА

Возможно, руководство ВФВ хочет, чтобы накануне старта турнира было меньше шумихи по этому поводу и тренерский штаб сборной не дергали, дав ему сосредоточиться на работе. Но шансов пройти незаметно у столь необычного поворота было не больше, чем у челябинского метро быть достроенным в ближайшие годы. Вряд ли кто-то удивился бы, если бы за два дня до главного старта сезона сменился тренер в биатлонной сборной — там и не такое бывало, — но вот в волейболе обычно все куда более спокойно.

Судя по всему, эксперименты Кузюткина на Всемирном Кубке чемпионов не оценили. Если на летний Гран-при ему дали полный карт-бланш, то вот в Японии от команды уже ждали достойных результатов. Об этом было объявлено еще перед началом сезона. Однако россиянки проиграли США, Бразилии и Китаю, а победы над Японией и Кореей получились не слишком убедительными. 70-летний Кузюткин постоянно пробовал что-то новое, но паззл так и не сложился. Возможно, у него был какой-то особый план на чемпионат Европы, но теперь мы этого не узнаем. Терпение руководства лопнуло быстро и на место главного назначен Ушаков, ассистировавший Кузюткину в сборной. Их просто поменяли местами.

ВФВ ПРИЗНАЛА СВОЮ ОШИБКУ?

С одной стороны, понять такое решение можно. Дать Кузюткину доработать до конца чемпионата Европы? Если перспектив у рулевого не видно, то лучше не дожидаться, пока он на полном ходу влетит в стену, а дать шанс штурману. У того времени на привыкание к авто почти нет, но он все время был рядом с водителем, тоже возился под капотом, да и с другими машинами управлялся неплохо. Вдруг получится?

Другой вопрос в том, были ли все-таки перспективы у Кузюткина? Если нет, то руководство и президиум ВФВ фактически признали свою ошибку при его назначении на пост главного тренера. Ведь, положа руку на сердце, еще зимой, когда решение было принято, у многих специалистов возникали большие сомнения. Кузюткину, во-первых, уже 70 лет, а, во-вторых, на момент назначения он несколько лет не имел тренерской практики.

— Что касается логики нынешнего назначения Кузюткина, то практически все девушки сборной, включая костяк, уже работали с ним, — объяснял в июне в интервью «СЭ» президент федерации Станислав Шевченко. — Владимир Иванович хорошо их знает, а они знакомы с его требованиями. И мы уверены, что он как раз тот человек, которому по силам поставить игру, отличающуюся от других. У Кузюткина есть четкое понимание того, как должен выглядеть рисунок команды.

ШАНС ДЛЯ УШАКОВА

Кузюткин действительно хорошо ладит со спортсменами. Так, например, лидеры команды Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова не скрывали радости, когда стало известно о его назначении. Возможно, именно из-за умения найти общий язык с командой он и остался в тренерском штабе. При этом вопросы все равно есть. Непонятно, например, какое видение игры и состава у Ушакова. То же, что и у Кузюткина? Тогда в чем смысл замены? Если кардинально другое, то как при этом будет чувствовать себя в команде Кузюткин со своим взглядом на вещи?

Если Сергей Шляпников тщательно обкатывал мужскую команду и после Мемориала Вагнера уже четко понимал, как будет играть сборная и кем, то женской команде, похоже, придется разбираться со всем прямо по ходу турнира. На руку нам то, что в женском европейском волейболе конкуренция гораздо ниже, чем в мужском, и время на раскачку у команды есть. Хотя защитить титул чемпионок Европы России будет непросто.

Но этот тренерский вызов может стать трамплином в карьере Ушакова. Ему 47 лет, он прекрасный в прошлом связующий — призер Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпион Европы, Мировой лиги и двукратный победитель Кубков мира. В 2013 году Ушаков завершил карьеру и стал ассистентом Авитала Селинджера в женском краснодарском «Динамо». В следующем сезоне он уже возглавлял команду и за три года завоевал с ней два Кубка России и два Кубка ЕКВ. В 2013−14 годах Ушаков входил в тренерский штаб сборной, которым руководил Юрий Маричев, и даже стал чемпионом Европы.