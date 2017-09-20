Смена тренера за два дня до чемпионата Европы. Что произошло в женской сборной?
За несколько дней до старта чемпионата Европы у сборной России сменился главный тренер — вместо Владимира Кузюткина команду возглавил Константин Ушаков.
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На официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) появилась новость о том, что команда улетела в Баку, где в пятницу стартует чемпионат Европы. И добавлено, что новым главным тренером стал Константин Ушаков, сменивший на этом посту Владимира Кузюткина. Вот так буднично, как бы между делом.
РОКИРОВОЧКА
Возможно, руководство ВФВ хочет, чтобы накануне старта турнира было меньше шумихи по этому поводу и тренерский штаб сборной не дергали, дав ему сосредоточиться на работе. Но шансов пройти незаметно у столь необычного поворота было не больше, чем у челябинского метро быть достроенным в ближайшие годы. Вряд ли
Судя по всему, эксперименты Кузюткина на Всемирном Кубке чемпионов не оценили. Если на летний
ВФВ ПРИЗНАЛА СВОЮ ОШИБКУ?
С одной стороны, понять такое решение можно. Дать Кузюткину доработать до конца чемпионата Европы? Если перспектив у рулевого не видно, то лучше не дожидаться, пока он на полном ходу влетит в стену, а дать шанс штурману. У того времени на привыкание к авто почти нет, но он все время был рядом с водителем, тоже возился под капотом, да и с другими машинами управлялся неплохо. Вдруг получится?
Другой вопрос в том, были ли
— Что касается логики нынешнего назначения Кузюткина, то практически все девушки сборной, включая костяк, уже работали с ним, — объяснял в июне в интервью «СЭ» президент федерации Станислав Шевченко. — Владимир Иванович хорошо их знает, а они знакомы с его требованиями. И мы уверены, что он как раз тот человек, которому по силам поставить игру, отличающуюся от других. У Кузюткина есть четкое понимание того, как должен выглядеть рисунок команды.
ШАНС ДЛЯ УШАКОВА
Кузюткин действительно хорошо ладит со спортсменами. Так, например, лидеры команды Татьяна Кошелева и Наталия Гончарова не скрывали радости, когда стало известно о его назначении. Возможно, именно
Если Сергей Шляпников тщательно обкатывал мужскую команду и после Мемориала Вагнера уже четко понимал, как будет играть сборная и кем, то женской команде, похоже, придется разбираться со всем прямо по ходу турнира. На руку нам то, что в женском европейском волейболе конкуренция гораздо ниже, чем в мужском, и время на раскачку у команды есть. Хотя защитить титул чемпионок Европы России будет непросто.
Но этот тренерский вызов может стать трамплином в карьере Ушакова. Ему 47 лет, он прекрасный в прошлом связующий — призер Олимпийских игр и чемпионата мира, чемпион Европы, Мировой лиги и двукратный победитель Кубков мира. В 2013 году Ушаков завершил карьеру и стал ассистентом Авитала Селинджера в женском краснодарском «Динамо». В следующем сезоне он уже возглавлял команду и за три года завоевал с ней два Кубка России и два Кубка ЕКВ. В 2013−14 годах Ушаков входил в тренерский штаб сборной, которым руководил Юрий Маричев, и даже стал чемпионом Европы.
В случае успеха на турнире Ушаков наверняка останется в сборной, и будет готовить ее к чемпионату мира-2018. А вот если в Азербайджане не получится — не исключено, что в тренерском штабе последуют большие перестановки. И вряд ли
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