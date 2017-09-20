Ушаков продолжит возглавлять ВК «Динамо» после назначения главным тренером сборной России

Ранее стало известно, что Ушаков назначен главным тренером сборной России, а Владимир Кузюткин занял пост старшего тренера. Ушаков возглавляет женскую команду краснодарского «Динамо» с мая 2014 года.

«Мы поддерживаем и радуемся за Константина Анатольевича, он пошел на повышение. Мы планируем продолжать работать, так что здесь проблем быть не должно», — сказал Макаров.

Чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины.