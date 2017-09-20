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20 сентября 2017, 13:17 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Фетисова, Кошелева и Гончарова вошли в состав женской сборной РФ по волейболу на ЧЕ

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Ирина Фетисова включены в состав женской сборной России по волейболу для участия в чемпионате Европы, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Наталия <span class=error>Гончарова</span> Татьяна <span class=error>Кошелева</span> Ирина <span class=error>Фетисова</span> включены в состав женской сборной России по волейболу для участия в чемпионате Европы сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола. Увеличить
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Турнир пройдет в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября. Российская команда на групповой стадии сыграет со сборными Турции, Болгарии и Украины.

Ранее ВФВ объявила, что главным тренером команды вместо Владимира Кузюткина назначен Константин Ушаков. В среду женская сборная России отправилась в Баку.

Полностью состав национальной команды на турнир выглядит следующим образом:

связующие — Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская;.

блокирующие — Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова;.

нападающие — Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань;.

либеро — Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

Сборная России завоевала золотые медали на двух предыдущих чемпионатах Европы.
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