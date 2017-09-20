Фетисова, Кошелева и Гончарова вошли в состав женской сборной РФ по волейболу на ЧЕ
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Ирина Фетисова включены в состав женской сборной России по волейболу для участия в чемпионате Европы, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турнир пройдет в Грузии и Азербайджане с 22 сентября по 1 октября. Российская команда на групповой стадии сыграет со сборными Турции, Болгарии и Украины.
Ранее ВФВ объявила, что главным тренером команды вместо Владимира Кузюткина назначен Константин Ушаков. В среду женская сборная России отправилась в Баку.
Полностью состав национальной команды на турнир выглядит следующим образом:
связующие — Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская;.
блокирующие — Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова;.
нападающие — Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань;.
либеро — Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.
Сборная России завоевала золотые медали на двух предыдущих чемпионатах Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter