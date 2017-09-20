Федерация: Перед женской сборной России по волейболу стоит задача выиграть ЧЕ

Ранее стало известно, что Константин Ушаков назначен главным тренером сборной России, а Владимир Кузюткин занял пост старшего тренера.

«Минимальная задача на чемпионате Европы — медали, максимальная — титул. Эти задачи перед командой поставил президиум, их никто не менял», — сказал Яременко.

Чемпионат Европы стартует 22 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Украины, Турции и Болгарии. Соревнования пройдут в Азербайджане и Грузии по 1 октября.