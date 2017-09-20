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20 сентября 2017, 12:58 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Ушаков стал новым главным тренером женской сборной России по волейболу

ТАСС, 20 сентября. Константин Ушаков назначен на должность главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

<em>ТАСС 20 сентября. </em>Константин <span class=error>Ушаков</span> назначен на должность главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Всероссийской федерации волейбола. Увеличить
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Предыдущий главный тренер команды — Владимир Кузюткин — займет пост старшего тренера сборной, которым до этого был Ушаков.

«Рокировка в штабе женской сборной — плановая, в этой новости нет ничего сенсационного, — сказал президент ВФВ Станислав Шевченко. — Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе».

В среду женская сборная России вылетела в Баку для участия в финальном турнире чемпионата Европы. На соревнованиях российская команда выступит в следующем составе: связующие — Екатерина Панкова (капитан), Ирина Филиштинская; блокирующие — Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова; нападающие — Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань; либеро — Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

Чемпионат Европы пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября. Россиянки на групповом этапе сыграют против команд Болгарии, Турции и Украины.
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Ушаков продолжит возглавлять ВК «Динамо» после назначения главным тренером сборной России

Ушаков продолжит возглавлять ВК «Динамо» после назначения главным тренером сборной России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Константин Ушаков продолжит возглавлять краснодарское «Динамо» после назначения на пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Об этом ТАСС заявил генеральный менеджер клуба Андрей Макаров.
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