В Алматы прошла пресс-конференция, посвященная старту Финала отборочного турнира к ЧМ-2018

В финальном раунде азиатского отбора десять команд разыграют четыре путевки на чемпионат мира в Японии.



В группе «А» за выход в финальную часть мирового первенства будут бороться Казахстан, Китай, Австралия, Китайский Тайпей и Фиджи, а в группе «Б» сыграют Южная Корея, Таиланд, Вьетнам, Иран и КНДР.



На прошедшей пресс-конференции о своих целях и задачах рассказали наставники и капитаны участвующих команд. Главным фаворитом на первое место в группе «А» по праву считается сборная Китая, приехавшая в Казахстан сильнейшим составом.



— Несмотря на статус фаворита в данном турнире, мы не чувствуем большого давления, — признался главный тренер сборной Китая Ань Цзянцзе. — В Казахстане собрались пять совершенно разных и очень интересных команд, поэтому мы будем стараться показывать свою лучшую игру, чтобы отобраться на мировое первенство. Хотел бы поблагодарить организаторов за теплый прием, нам все очень нравится.



Претендентами на вторую путевку в данном квартете считаются волейболистки Китайского Тайбэя и Казахстана. И данной цели главные тренеры обеих команд не скрывали.



— Я хочу поздравить всех болельщиков с большим волейбольным праздником! Это чудесно, что в Алматы приехали такие хорошие команды, — сказал главный тренер сборной Казахстана Вячеслав Шапран. — На чемпионате Азии мы встречались с некоторыми нашими гостями, видели команду Австралии, Тайпея. Я очень рад, что к нам приехал олимпийский чемпион — команда Китая. Это ведущие игроки, которые выиграли практически все турниры, нам повезло, мы увидим их не только живьем, но и встретимся с ними на площадке. Здорово, что мы увидим в игре, выдающегося игрока, лучшую волейболистку мира и капитана команды Китая Чжу Тин. Мы очень серьезно готовились, ведь это наш домашний турнир и мы хотим попасть на чемпионат мира. Поэтому будем играть в полную силу.



Позитивно перед стартом матчей настроена и капитан сборной Казахстана Радмила Береснева, пожелавшая удачи всем командам:



— Приветствую всех гостей в нашем чудесном городе, надеюсь, им понравится предстоящее соревнование. Я думаю, что каждая команда хочет получить свой билет в Японию, желаю всем командам удачи!



Явным аутсайдером группы «А» считается команда Фиджи, которая, несмотря на длительный перелет, все-таки решила сыграть в Казахстане.



— Для нас квалификационный турнир в Алматы будет первым международным соревнованием в этом году, мы всей командой очень этого ждем, — заявила капитан команды Фиджи Уламила Караситиана. — Нам выпала большая честь начинать турнир матчем против действующих олимпийских чемпионок из Китая. Такие игры позволяют набираться опыта, и мы постараемся показать свои лучшие качества.



Добавим, что матчи отборочного турнира стартуют уже 20 сентября. Первый игровой день хозяйки соревнований из Казахстана пропускают. В 15:00 начнется матч Китай — Фиджи, а в 18:00 стартует игра между Австралией и Китайским Тайпеем. Все матчи турнира проходят во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Вход для зрителей свободный.



Все матчи Финала отборочного турнира к чемпионату мира-2018 покажет телеканал «Qazsport», который является Генеральным Телевещателем турнира.



Состав сборной Казахстана на Финал отборочного турнира к чемпионату мира-2018: Сана Анаркулова, Екатерина Жданова, Диана Кемпа (л), Наталья Акилова, Ирина Кенжебаева, Инна Яковлева, Катерина Татко, Радмила Береснева (к), Яна Петренко, Алия Баткульдина, Алла Богдашкина, Кристина Аниконова, Алеся Сафронова. Главный тренер — Вячеслав Шапран.



Все матчи финала отборочного турнира пройдут во Дворце спорта имени Балуана Шолака.



Расписание матчей:



20 сентября

15:00 Китай — Фиджи

18:00 Австралия — Китайский Тайпей



21 сентября

15:00 Фиджи — Австралия

18:00 Казахстан — Китай



22 сентября

15:00 Китайский Тайпей — Фиджи

18:00 Казахстан — Австралия



23 сентября

15:00 Китай — Австралия

18:00 Казахстан — Китайский Тайпей



24 сентября

15:00 Китайский Тайпей — Китай

18:00 Казахстан — Фиджи



*время начала матчей по Астане.

Источник: volley.kz.