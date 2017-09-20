Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31063448/
20 сентября 2017, 10:34 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» победило «Сахалин» в товарищеском матче

Казанское «Динамо» в товарищеском матче, который прошёл в центре волейбола «Санкт-Петербург», в четырёх партиях обыграло «Сахалин» со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:21, 26:24).

Самым результативным игроком встречи стала Анастасия Самойленко («Динамо»), набравшая 25 очков.

Товарищеский матч. Женщины. Казань
«Динамо» (Казань) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:13, 22:25, 25:21, 26:24).

22 сентября команды проведут ещё одну контрольную встречу. В минувшем розыгрыше чемпионата России подопечные Ришата Гилязутдинова завоевали серебро, а «Сахалин» занял седьмое место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп