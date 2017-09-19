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19 сентября 2017, 23:03 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанский «Зенит» на клубном ЧМ сыграет против «Скры», «Боливара» и «Шанхая»

Состоялась жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира, который с 11 по 17 декабря пройдёт в Польше.

Состоялась жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира который с 11 по 17 декабря пройдёт в Польше. Увеличить
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Сильнейший клуб Европы казанский «Зенит» за выход в полуфинал турнира поборется с сильнейшим клубом Южной Америки аргентинским «Боливаром», а также с двумя командами, которые попали на турнир благодаря «уайлд-кард». Это чемпион Китая «Шанхай» и серебряный призёр чемпионата Польши «Скра» из Белхатова. Матчи группы Б пройдут в Лодзи, а полуфиналы и финалы — в Кракове, сообщает пресс-служба «Зенита».

Группу А, команды которой будут играть в Ополе, составили польская «Закса», бразильский «Крузейро», итальянская «Мачерата» и «Сармаех» из Ирана.

«Зенит» сыграет на клубном чемпионате мира в шестой раз. Ранее казанцы в Бразилии дважды проигрывали в финалах местному «Крузейро» (2015, 2016), дважды брали бронзу (2009, 2011) турнира в Катаре, а в 2012 году заняли там 4-е место.
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