«Югра-Самотлор» снялась с Кубка России

На полуфинальном этапе, который пройдёт в Новосибирске с 12 по 15 октября, нижневартовская команда должны была сыграть с «Локомотивом», новоуренгойским «Факелом» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Ранее с Кубка России снялось пермское «Прикамье».