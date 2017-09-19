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19 сентября 2017, 14:30 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Югра-Самотлор» снялась с Кубка России

«Югра-Самотлор» приняла решение сняться с розыгрыша Кубка России по финансовым причинам, сообщает официальный сайт новосибирского «Локомотива».

На полуфинальном этапе, который пройдёт в Новосибирске с 12 по 15 октября, нижневартовская команда должны была сыграть с «Локомотивом», новоуренгойским «Факелом» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Ранее с Кубка России снялось пермское «Прикамье».

«Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Белгороде 2—3 декабря. «Белогорье» на правах хозяина было освобождено от полуфинального этапа.
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