«Югра-Самотлор» снялась с Кубка России
«Югра-Самотлор» приняла решение сняться с розыгрыша Кубка России по финансовым причинам, сообщает официальный сайт новосибирского «Локомотива».
На полуфинальном этапе, который пройдёт в Новосибирске с 12 по 15 октября, нижневартовская команда должны была сыграть с «Локомотивом», новоуренгойским «Факелом» и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
Ранее с Кубка России снялось пермское «Прикамье».
«Финал четырёх» Кубка России пройдёт в Белгороде
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