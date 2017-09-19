Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Азербайджан при подготовке к ЧЕ

Матч состоялся в Баку, где команда главного тренера Петра Хилько завершает подготовку к главному старту сезона. Тренерский штаб гостей задействовал всех волейболисток, кто вошел в заявку на чемпионат. Белорусок ждет еще один спарринг с основной командой Азербайджана, которая сыграла ранее с Италией три матча.

Женская сборная Беларуси в восьмой раз примет участие в финальной стадии чемпионата Европы, он пройдет в Баку и Тбилиси. Команда под руководством Петра Хилько сыграет в столице Грузии в группе В. Соперниками белорусок станут сборные Хорватии (22 сентября), Италии (23 сентября) и Грузии (24 сентября).