Бережко приступит к тренировкам с ВК «Динамо» (Москва) 18 сентября
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Чемпион Европы 2017 года по волейболу Юрий Бережко приступит к тренировкам в составе московского «Динамо» в понедельник, 18 сентября, сообщил главный тренер столичной команды Юрий Маричев.
Бережко 3 сентября в составе сборной России выиграл чемпионат Европы в Польше. Затем он пропустил два матча «Динамо» на старте чемпионата России — с петербургским «Зенитом» (1−3) и кемеровским «Кузбассом» (2−3). Диагональный динамовцев Александр Кимеров не играл в этих двух встречах
«По состоянию Кимерова пока не могу ничего сказать, нужно еще уточнять у доктора. Что касается Юры Бережко, то он с понедельника (18 сентября) подключается к работе в составе», — сказал Маричев журналистам.
В третьем туре «Динамо» 23 сентября примет ярославский «Ярославич».
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