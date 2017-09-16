Бережко приступит к тренировкам с ВК «Динамо» (Москва) 18 сентября

Бережко 3 сентября в составе сборной России выиграл чемпионат Европы в Польше. Затем он пропустил два матча «Динамо» на старте чемпионата России — с петербургским «Зенитом» (1−3) и кемеровским «Кузбассом» (2−3). Диагональный динамовцев Александр Кимеров не играл в этих двух встречах из-за проблем со здоровьем.

«По состоянию Кимерова пока не могу ничего сказать, нужно еще уточнять у доктора. Что касается Юры Бережко, то он с понедельника (18 сентября) подключается к работе в составе», — сказал Маричев журналистам.

В третьем туре «Динамо» 23 сентября примет ярославский «Ярославич».