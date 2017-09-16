Волейболисты «Белогорья» обыграли дома «Факел» в матче чемпионата России

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Встреча, прошедшая в субботу в Белгороде, завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:17, 25:23) в пользу хозяев.

В других матчах дня «Ярославич» в Ярославле обыграл «Югру-Самотлор» со счетом 3−1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17), а петербургский «Зенит» на своей площадке одолел красноярский «Енисей» — 3−1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).