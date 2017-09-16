Питерский «Зенит» одержал вторую победу в ЧР по волейболу
Волейболисты
санкт-петербургского «Зенита» одержали вторую победу подряд на старте чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
В матче второго тура питерцы на своей площадке в четырёх партиях обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).
Для «Енисея» поражение стало вторым подряд в текущем сезоне.
В 3-м туре «Зенит» 22 сентября отправится в гости к «Белогорью», а днём позже «Енисей» на выезде сыграет с «Уралом».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22).
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