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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31028650/
16 сентября 2017, 20:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Ярославич» одержал первую победу после возвращения в Суперлигу

Волейболисты «Ярославича» одержали первую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги после возвращения в элитный дивизион.

В матче второго тура ярославские волейболисты на своей площадке в четырёх партиях обыграли нижневартовскую команду «Югра-Самотлор» со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).

В стартовом матче «Ярославич» на выезде уступил казанскому «Зениту» (0:3), а «Югра-Самотлор» потерпела поражение от «Белогорья» (1:3).

В 3-м туре «Ярославич» 23 сентября отправится в гости к московскому «Динамо», а «Самотлор» — к «Газпрому-Югре».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Второй тур.

«Ярославич» — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).
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