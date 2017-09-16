Волейболисты «Кузбасса» обыграли московское «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 25:18, 25:20, 22:25, 15:11) в пользу команды Туомаса Саммелвуо. Кемеровчане одержали вторую победу в чемпионате, а динамовцы потерпели второе поражение.

В третьем туре «Динамо» 23 сентября примет ярославский «Ярославич», а «Кузбасс» в этот же день сыграет дома с новокуйбышевской «Новой».