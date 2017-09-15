Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей
Призовой фонд «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд, который пройдёт в Белгороде
2—3 декабря, составит 12 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Именно эту сумму объявило белгородское «Белогорье», благодаря чему выиграло тендер на проведение турнира.
Победитель Кубка получит 6 млн рублей, финалист — 3 млн.
На полуфинальном этапе команды разделены на три группы.
Группа А: «Зенит» (Казань), «Урал» (Уфа), «Енисей» (Красноярск), «Дагестан» (Махачкала).
Группа Б: «Динамо» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «НОВА» (Новокуйбышевск), «Зенит» (Санкт-Петербург).
Группа B: «Локомотив» (Новосибирск), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).
Хозяин «Финала четырёх» «Белогорье» автоматически получил путёвку в решающий этап соревнований.
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