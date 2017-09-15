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15 сентября 2017, 15:15 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Призовой фонд «Финала четырёх» мужского Кубка России составит 12 млн рублей

Призовой фонд «Финала четырёх» Кубка России среди мужских команд, который пройдёт в Белгороде 2—3 декабря, составит 12 млн рублей, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Именно эту сумму объявило белгородское «Белогорье», благодаря чему выиграло тендер на проведение турнира.

Победитель Кубка получит 6 млн рублей, финалист — 3 млн.

На полуфинальном этапе команды разделены на три группы.
Группа А: «Зенит» (Казань), «Урал» (Уфа), «Енисей» (Красноярск), «Дагестан» (Махачкала).
Группа Б: «Динамо» (Москва), «Кузбасс» (Кемерово), «НОВА» (Новокуйбышевск), «Зенит» (Санкт-Петербург).
Группа B: «Локомотив» (Новосибирск), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Хозяин «Финала четырёх» «Белогорье» автоматически получил путёвку в решающий этап соревнований.
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Шипулин: «Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Белгороде

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Белгороде на домашней площадке «Белогорья», сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), директор и главный тренер белгородской команды Геннадий Шипулин.
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