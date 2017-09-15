Шипулин: «Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Белгороде
МОСКВА, 15 сен —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Белгороде на домашней площадке «Белогорья», сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), директор и главный тренер белгородской команды Геннадий Шипулин.
«Белогорье» выиграло тендер и мы примем в Белгороде «Финал четырех» Кубка России, — сказал Шипулин по телефону.
«Финал четырех» пройдет
В этот этап, который пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter