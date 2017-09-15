Шипулин: «Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Белгороде

«Белогорье» выиграло тендер и мы примем в Белгороде «Финал четырех» Кубка России, — сказал Шипулин по телефону.

«Финал четырех» пройдет 2—3 декабря во дворце спорта «Космос». На правах хозяина «Белогорье» уже точно сыграет в квартете сильнейших. Оставшиеся участники определятся в полуфинальных группах.