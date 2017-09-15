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15 сентября 2017, 13:57 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Шипулин: «Финал четырех» Кубка России по волейболу пройдет в Белгороде

МОСКВА, 15 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Белгороде на домашней площадке «Белогорья», сообщил корреспонденту агентства «Р-Спорт» вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), директор и главный тренер белгородской команды Геннадий Шипулин.

«Белогорье» выиграло тендер и мы примем в Белгороде «Финал четырех» Кубка России, — сказал Шипулин по телефону.

«Финал четырех» пройдет 2—3 декабря во дворце спорта «Космос». На правах хозяина «Белогорье» уже точно сыграет в квартете сильнейших. Оставшиеся участники определятся в полуфинальных группах.

В этот этап, который пройдет 12—15 октября, выходят «Зенит-Казань», «Локомотив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), «Динамо» (Москва), «Нова» (Новокуйбышевск), «Дагестан» (Махачкала), «Кузбасс» (Кемерово), «Урал» (Уфа), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Енисей» (Красноярск).
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