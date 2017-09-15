Американцы в трёх сетах победили французов в матче Большого чемпионского кубка
Мужская сборная Франции в своём третьем матче на Большом чемпионском кубке в Осаке (Япония) в трёх сетах уступила команде США со счётом 0:3 (20:25, 17:25, 16:25).
Для французов это поражение стало вторым на турнире, американцы одержали вторую победу.
Большой чемпионский кубок. Мужчины. Осака. Третий тур
Франция — США — 0:3 (20:25, 17:25, 16:25).
16 сентября американцы встретятся с действующими победителями турнира бразильцами, а команда Франции сыграет с итальянцами. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.
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