Американцы в трёх сетах победили французов в матче Большого чемпионского кубка

Для французов это поражение стало вторым на турнире, американцы одержали вторую победу.

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Осака. Третий тур

Франция — США — 0:3 (20:25, 17:25, 16:25).

16 сентября американцы встретятся с действующими победителями турнира бразильцами, а команда Франции сыграет с итальянцами. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.