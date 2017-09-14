Гончарова: Обидно уезжать, обыграв только Японию и Корею

Последней проверкой женской сборной России по волейболу перед грядущим чемпионатом Европы в Азербайджане и Грузии стал Большой чемпионский Кубок в Японии — что-то вроде Межконтинентального кубка в футболе, куда съезжаются чемпионы всех континентов. Увы, блеснуть на фоне мировых лидеров у россиянок не вышло: наша команда проиграла Китаю, США и Бразилии и завершила турнир на четвёртом месте.

Лидер сборной опытнейшая Наталия Гончарова подвела итоги турнира, рассказала, чего команде не хватило в Японии, а также заметила, что на чемпионате Европы сборная России планирует реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Поездку в Японию я бы оценила отрицательно»

— Наталия, сборная России заняла четвёртое место по итогам Большого чемпионского кубка, обыграв только команды Японии и Кореи. Удовлетворены ли вы данным результатом? Какие цели ставились перед командой на этот турнир?

— Конечно, мы ехали на этот турнир не за четвёртым местом, а планировали выступить намного лучше. Перед нами не ставили конкретной задачи выиграть кубок, но была цель показать хороший волейбол, побороться с сильными соперниками. Думаю, что мы могли бы провести турнир намного лучше, выиграть больше, чем две матча и занять более высокое место — возможности для этого у нас были. Нашу поездку в Японию я бы оценила отрицательно.

— А что конкретно не получилось? Какие ошибки выделил тренерский штаб, над чем вам предстоит работать в преддверии чемпионата Европы?

— В первую очередь сказалось то, что мы очень мало игр провели вместе. Чемпионский кубок был по сути первым турниром, когда мы собрались все вместе. Поэтому нам на площадке не хватало взаимопонимания в решающие моменты, когда всё должно быть на автомате. Также в ближайшее время, думаю, мы будем больше работать над блоком, а также над атакой, высокими мячами. Мы играем с двумя принимающими, но не всегда есть идеальная доводка. Так что нам нужно больше работать над тем, чтобы реализовывать наши атаки.

— Вы сказали, что перед вами на турнир не ставились конкретные цели. А можно ли было его рассматривать в качестве этапа подготовки к чемпионату Европы?

— И да, и нет. С одной стороны, это, конечно, подготовка, игровая практика. Но, с другой, мы понимали, что на этом турнире выступают лучшие команды со всего мира, так что сыграть с ними и показать в этих матчах хороший результат было очень важно для нас.

— Отличаются ли встречи с ведущими мировыми сборными в рамках данного турнира с матчами на чемпионатах мира или Олимпиадах, где надо побеждать любой ценой?

— Наверное, нет. Всё равно каждый подобный матч — это игра на победу. Хотя проще воспринимать турнир в целом, поскольку здесь нет матчей на вылет, как на чемпионатах мира или Олимпиадах. Но, повторюсь, хотелось побеждать и сильных соперников: США, Китай, Бразилию, а не уехать, обыграв только команды Японии и Кореи — это немного обидно.

— Повлиял ли на сборную России тот факт, что команде пришлось проходить акклиматизацию, а матчи начинались в шесть-семь утра по московскому времени?

— Мне кажется, что нет. Мы уже провели немало турниров, в которых играть приходилось в не самое удобное время, так что на это не стоит обращать внимания.

— Большой чемпионский кубок проводится раз в четыре года. Хотелось бы играть его чаще?

— На самом деле такого желания нет (улыбается). Со сборной у нас и так довольно много соревнований: и Гран-при, и чемпионат Европы, и различные маленькие турниры — так что если бы этот турнир проводился каждый год, нам было бы тяжеловато. Всё равно пришлось бы выбирать, ставить акценты, и чемпионаты мира и Европы всегда были бы в приоритете. Так что играем раз в четыре года — и хорошо.

— Какие неигровые впечатления остались от Японии. Много ли было болельщиков? Успели ли посмотреть город Нагоя, в котором провели большую часть матчей?

— Так как игры у нас были каждый день, а в выходной мы переезжали и проводили тренировку, посмотреть город особо не удалось. Но мы не впервые приезжаем в Японию, там часто проводятся различные турниры, так что мы успели насмотреться раньше. Практически на каждом из прежних турниров у нас была возможность пробежаться по магазинам, что-то купить домой (улыбается). А что касается болельщиков, то полный зал был только на матче со сборной Японии: во время него люди на трибунах болели так, как они умеют это делать. А на всех остальных встречах залы, к сожалению, были почти пустыми — болельщиков сильно не хватало.

«Хочется реабилитироваться за Кубок чемпионов»

— Расскажите, как будет проходить подготовка команды к чемпионату Европы? Как вы проведёте оставшуюся до турнира неделю?

— Мы проведём её примерно в том же режиме, в котором готовились к чемпионскому кубку. Будем тренироваться каждый день — по одной или две тренировки в день. Нужно попытаться максимально полезно использовать оставшиеся до турнира дни. А перед вылетом, думаю, нам дадут один выходной, чтобы съездить домой и собрать сумки.

— Какой соперник на групповом этапе турнира кажется вам самым трудным?

— Думаю, наибольшее сопротивление нам окажут команды из Болгарии и Турции — это очень организованные, сильные сборные. Нужно очень серьёзно подготовиться к этим матчам. А что касается Украины, то, надеюсь, в матче с ней у нас не будет серьёзных проблем.

— Как думаете, тот факт, что турнир будет проходить в ближнем зарубежье, поможет сборной России? Может быть, болельщиков команды на трибунах будет больше?

— Трудно сказать. В Азербайджане мы бывали только в рамках клубных соревнований, а со сборной никогда не ездили. Самой интересно, как всё там будет происходить и сколько людей там будет нашу команду поддерживать.

— Какие цели сборная России ставит перед собой на грядущий чемпионат Европы? Что хочется показать на этом турнире?

— Очень хочется реабилитироваться за проигранный кубок чемпионов, в котором мы своей игрой расстроили многих болельщиков. На чемпионате Европы всё-таки не будет столь сильных команд мирового уровня, поэтому хочется показать хороший волейбол и защитить титул, который мы вот уже два турнира подряд никому не отдаём.

— Говорят, трудно завоевать титул, ещё труднее его защитить. А если защита происходит во второй раз — это в два раза труднее?

— Да, это точно (улыбается). На матчи с нами с нами все будут очень хорошо настраиваться, а нам придётся отбиваться, чтобы отстоять свой титул.