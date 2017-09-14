Мужскую сборную Беларуси по волейболу возглавит новый тренер

Нынешний рулевой национальной команды Александр Сингаевский после заседания тренерского совета изъявил желание сосредоточиться на работе с одним из самых успешных белорусских клубов — минским «Строителем». Национальная сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы, который завершился в сентябре 2017 года в Польше победой волейболистов России. Александр Сингаевский ранее сменил на посту наставника главной команды Виктора Сидельникова, который дважды выводил белорусскую дружину в финальную стадию континентального форума.

Федерацией волейбола на освобождающийся пост рассматриваются несколько специалистов, в том числе из-за рубежа. Однако наиболее вероятными кандидатами являются молодой тренер Олег Миканович и один из самых авторитетных белорусских специалистов Виктор Бекша. Председатель БФВ Александр Пясецкий на заседании тренерского совета также рассказал, что в планах заявить мужскую сборную в «Бриллиантовую лигу», которая будет организована Европейской конфедерацией волейбола в следующем сезоне вместо нынешней Евролиги.

Как сообщалось, в августе сменился тренерский штаб и в национальной женской сборной Беларуси. Петр Хилько и Александр Вирковский начали подготовку волейболисток в преддверии финальной стадии чемпионата Европы вместо Александра Климовича и Анджело Верчези, под руководством которых команда заняла первое место в отборочном цикле.

Во время тренерского совета БФВ определены и сроки старта чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд в высшей лиге дивизиона А. Внутреннее первенство предложено начать с розыгрыша Суперкубка Беларуси между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером». Матч состоится 7 октября в Минске в ходе первого тура чемпионата.