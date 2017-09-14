Порядок квалификации на ОИ-2020 будет изменён

Три путёвки будут разыграны в мировом квалификационном турнире, который пройдёт в начале 2019 года. Ещё три путёвки получат лучшие сборные международного квалификационного турнира (лето 2019-го). Пять мест оставлены для победителей континентальных первенств, а ещё одну позицию займёт Япония на правах хозяев Олимпиады. Таким образом, всего в соревнованиях будут участвовать 12 сборных.



Изменения ещё должны быть одобрены МОК, но, как утверждает World of Volley, это чистая формальность.



Ранее две путёвки давал Кубок мира, пять — национальные чемпионаты, три — первый мировой квалификационный турнир, и ещё одну — второй мировой квалификационный турнир. Последняя путёвка была за хозяевами Олимпиады. Таким образом, теперь обесценивается значимость Кубка мира в плане борьбы за выступление на Играх.