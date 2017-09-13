Французы в трёх сетах победили японцев в матче Большого чемпионского кубка
Мужская сборная Японии в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в трёх партиях проиграла команде Франции со счётом 0:3 (15:25, 23:25, 23:25).
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Для хозяев соревнований это поражение стало вторым кряду, французы одержали первую победу.
Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя, Япония. Второй тур
Япония — Франция — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25).
15 сентября американцы встретятся с французами, а сборная Японии сыграет с командой Италии. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.
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