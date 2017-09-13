Американцы проиграли иранцам на Большом чемпионском кубке, ведя 2:0 по сетам

Для американцев это первое поражение на турнире. Иранцы второй матч подряд выиграли в пяти сетах.



Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя. Второй тур

США — Иран — 2:3 (25:20, 25:17, 25:27, 21:25, 12:15).



15 сентября действующие обладатели кубка бразильцы сыграют с командой Ирана, а американцы встретятся с французами. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.