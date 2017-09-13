Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30988037/
13 сентября 2017, 9:46 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Итальянцы на тай-брейке одолели бразильцев в матче Большого чемпионского кубка

Мужская сборная Бразилии в своём втором матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях уступила команде Италии со счётом 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15).

Для действующих обладателей титула это первое поражение на турнире, итальянцы одержали первую победу.

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя. Второй тур
Бразилия — Италия — 2:3 (25:15, 25:27, 25:27, 25:18, 12:15).

15 сентября бразильцы сыграют с командой Ирана, а итальянцы встретятся с японцами. Большой чемпионский кубок завершится 17 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп