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12 сентября 2017, 15:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка

Мужская сборная Японии в своём первом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в трёх партиях проиграла команде США со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 13:25).

Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя, Япония. Первый тур
Япония — США — 0:3 (21:25, 18:25, 13:25).

13 сентября сборная Японии сыграет с командой Франции, а американцы встретятся с представителями Ирана. Действующим победителем Большого чемпионского кубка является мужская сборная Бразилии.

Соревнования в Японии завершатся 17 сентября.
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