Японцы в трёх сетах проиграли американцам на старте Большого чемпионского кубка
Мужская сборная Японии в своём первом матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в трёх партиях проиграла команде США со счётом 0:3 (21:25, 18:25, 13:25).
Большой чемпионский кубок. Мужчины. Нагоя, Япония. Первый тур
Япония — США — 0:3 (21:25, 18:25, 13:25).
13 сентября сборная Японии сыграет с командой Франции, а американцы встретятся с представителями Ирана. Действующим победителем Большого чемпионского кубка является мужская сборная Бразилии.
Соревнования в Японии завершатся 17 сентября.
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