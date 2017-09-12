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12 сентября 2017, 12:39 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Патрушев и Кадыров открыли дворец волейбола в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров открыли в Грозном волейбольно-спортивный комплекс при дворце спорта имени Увайса Ахтаева.

<em>ГРОЗНЫЙ 12 сентября. /ТАСС/. </em>Секретарь Совета безопасности РФ Николай <span class=error>Патрушев</span> и глава Чечни <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span> открыли в Грозном <nobr>волейбольно-спортивный</nobr> комплекс при дворце спорта имени <span class=error>Увайса</span> <span class=error>Ахтаева</span>. Увеличить
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на церемонии открытия выразил надежду, что в новом дворце будут проходить международные и российские спортивные мероприятия. Он поблагодарил всех причастных к строительству стадиона за то, что эту стройку «не отложили в долгий ящик».

Патрушев и Кадыров заложили в фундамент волейбольного комплекса капсулу с посланием потомкам еще в мае 2016 года. Тогда Патрушев отметил популярность волейбола в страна и хорошие перспективы грозненской волейбольной команды. По словам секретаря Совбеза, строительство новой арены позволит «заниматься этим видом спорта квалифицированно, на высоком уровне, поможет удовлетворить запросы многих, кто хочет заниматься этим видом спорта, поможет его популяризировать».

Новый комплекс занимает площадь более 8,5 тыс. квадратных метров. Волейбольный зал рассчитан на пять тыс. зрителей.
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