Сборная Ирана по волейболу победила команду Италии на Всемирном кубке чемпионов

Встреча, прошедшая во вторник в Нагое, завершилась со счетом 3−2 (25:19, 23:25, 28:26, 29:31, 15:11) в пользу иранцев.

Сборная Ирана в следующем матче турнира в среду сыграет с командой США. В этот же день итальянцы встретятся с бразильцами.