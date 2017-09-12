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12 сентября 2017, 12:46 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Сборная Ирана по волейболу победила команду Италии на Всемирном кубке чемпионов

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Мужская сборная Ирана по волейболу нанесла поражение команде Италии в матче Всемирного кубка чемпионов, который проходит в Японии.

Встреча, прошедшая во вторник в Нагое, завершилась со счетом 3−2 (25:19, 23:25, 28:26, 29:31, 15:11) в пользу иранцев.

Сборная Ирана в следующем матче турнира в среду сыграет с командой США. В этот же день итальянцы встретятся с бразильцами.
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