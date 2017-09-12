Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30976822/
12 сентября 2017, 11:20 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Доигровщик сборной Канады по волейболу Райли Барнс перешел в «Урал»

МОСКВА, 12 сен — Р-Спорт. Доигровщик сборной Канады Райли Барнс подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте уфимского волейбольного клуба.

Соглашение 23-летнего волейболиста с «Уралом» рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Барнс выступал за французский клуб «Тур», с которым стал победителем Кубка ЕКВ. В составе сборной Канады волейболист занял третье место в Мировой лиге-2017.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Горячий оракул: лучшие ягодицы Бразилии предскажут результаты ЧМ-2018

Сын бизнесмена и любимец юных дев: наглый российский теннисист покоряет США

Свадьба гимнастки Мамун и пловца Сухорукова. Фото