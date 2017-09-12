Доигровщик сборной Канады по волейболу Райли Барнс перешел в «Урал»
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Доигровщик сборной Канады Райли Барнс подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте уфимского волейбольного клуба.
Соглашение 23-летнего волейболиста с «Уралом» рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Барнс выступал за французский клуб «Тур», с которым стал победителем Кубка ЕКВ. В составе сборной Канады волейболист занял третье место в Мировой лиге-2017.
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