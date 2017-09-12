Доигровщик сборной Канады по волейболу Райли Барнс перешел в «Урал»

Соглашение 23-летнего волейболиста с «Уралом» рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Барнс выступал за французский клуб «Тур», с которым стал победителем Кубка ЕКВ. В составе сборной Канады волейболист занял третье место в Мировой лиге-2017.