Волейболисты сборной Бразилии победили команду Франции на Всемирном кубке чемпионов

Встреча, прошедшая во вторник в Нагое, завершилась со счетом 3−0 (27:25, 27:25, 25:22) в пользу бразильцев.

В следующем матче турнира бразильцы в среду сыграют с командой Италии, в этот же день сборная Франции встретится с японцами.