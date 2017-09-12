Волейболисты сборной Бразилии победили команду Франции на Всемирном кубке чемпионов
МОСКВА, 12 сен —
Р-Спорт. Сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Франции в матче Всемирного кубка чемпионов, проходящего в Японии.
Встреча, прошедшая во вторник в Нагое, завершилась со счетом 3−0 (27:25, 27:25, 25:22) в пользу бразильцев.
В следующем матче турнира бразильцы в среду сыграют с командой Италии, в этот же день сборная Франции встретится с японцами.
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