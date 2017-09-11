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11 сентября 2017, 21:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» стартовали в ЧР с домашней победы над ВК «Югра-Самотлор»

МОСКВА, 11 сен — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» стартовали в чемпионате России с домашней победы над нижневартовской командой «Югра-Самотлор».

Волейболисты белгородского <span class=error>Белогорья</span> стартовали в чемпионате России с домашней победы над нижневартовской командой <span class=error>Югра</span>-<span class=error>Самотлор</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Белгороде, завершилась волевой победой хозяев площадки — 3−1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:18).

Во втором туре «Белогорье» 16 сентября примет «Факел» из Нового Уренгоя, а «Югра-Самотлор» сыграет на выезде с ярославским «Ярославичем».
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