«Зенит-Казань» стартовал с победы в чемпионате России

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«Зенит-Казань» обыграл «Ярославичем» со счетом 3:0.

В стартовой пятерке из чемпионов Европы на площадке появился лишь новоиспеченный капитан Александр Бутько.

В первом сете хозяева создал комфортный задел (4:0) усилиями Никиты Алексеева (в итоге 71% его атак завершились результативно) и Вильфреда Леона, сделавшего два эйса. Ярославцы совершали много ошибок в нападении, так что счет 25:14 говорит сам за себя.

Во второй партии гости предложили серьезную борьбу. Связующий Филип Хабр и блокирующий Александр Кривец помогли команде вырваться вперед (7:13). При счете 11:16 в составе «Зенита» появился Максим Михайлов, который взял инициативу в свои руки.

Победитель континентального турнира просто замучил соперников силовыми подачами и способствовал тому, что статус-кво было восстановлено (21:21). Правда, казанцам пришлось еще попотеть, чтобы на тай-брейке взять вверх (26:24).

Дебют третьего сета хозяева просто провалили (2:8), в основном, из-за ошибок на приеме. Сказался опыт казанских волейболистов. Где мощными атакующими действиями, где блоком, где эйсом подопечные Владимира Алекно повернули ход игры в свою сторону. В концовке разыгрались Леон, Артем Вольвич и Алексей Самойленко.

В результате «Зенит-Казань» всухую победил «Ярославич» — 3:0. Счет по партиям 25:16, 26:24, 25:15.

Самым результативным в составе хозяев стал Вильфредо Леон, набравший 16 очков и сделавший 3 эйса.

«Немного волнительно было перед первым матчем, но волнение ушло в середине первого сета, когда начали играть в свою игру, — отметил блокирующий казанского клуба Алексей Самойленко. — Пытались показать всё, что мы на сегодняшний день можем. Иногда ошибались в приеме и отпускали соперника вперед — приходилось догонять. Взаимопонимание с Бутько? Две тренировки провели полноценные. Понятно, что сейчас идет становление, притирка. Дальше будет только лучше».

16 сентября «Зенит» проведет выездной поединок с «Уралом» (Уфа).