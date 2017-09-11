«Зенит-Казань» стартовал с победы в чемпионате России
На домашней арене «Зенит-Казань» начал чемпионат России матчем с «Ярославичем».
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«Зенит-Казань» обыграл «Ярославичем» со счетом 3:0.
В стартовой пятерке из чемпионов Европы на площадке появился лишь новоиспеченный капитан Александр Бутько.
В первом сете хозяева создал комфортный задел (4:0) усилиями Никиты Алексеева (в итоге 71% его атак завершились результативно) и Вильфреда Леона, сделавшего два эйса. Ярославцы совершали много ошибок в нападении, так что счет 25:14 говорит сам за себя.
Во второй партии гости предложили серьезную борьбу. Связующий Филип Хабр и блокирующий Александр Кривец помогли команде вырваться вперед (7:13). При счете 11:16 в составе «Зенита» появился Максим Михайлов, который взял инициативу в свои руки.
Победитель континентального турнира просто замучил соперников силовыми подачами и способствовал тому, что
Дебют третьего сета хозяева просто провалили (2:8), в основном,
В результате «Зенит-Казань» всухую победил «Ярославич» — 3:0. Счет по партиям 25:16, 26:24, 25:15.
Самым результативным в составе хозяев стал Вильфредо Леон, набравший 16 очков и сделавший 3 эйса.
«Немного волнительно было перед первым матчем, но волнение ушло в середине первого сета, когда начали играть в свою игру, — отметил блокирующий казанского клуба Алексей Самойленко. — Пытались показать всё, что мы на сегодняшний день можем. Иногда ошибались в приеме и отпускали соперника вперед — приходилось догонять. Взаимопонимание с Бутько? Две тренировки провели полноценные. Понятно, что сейчас идет становление, притирка. Дальше будет только лучше».
16 сентября «Зенит» проведет выездной поединок с «Уралом» (Уфа).
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