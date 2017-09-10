Россия на Кубке чемпионов: без призов
Женская сборная России по волейболу выиграла у команды Кореи заключительный матч на Всемирном кубке чемпионов в Японии, но и завершила турнир вне призовой тройки.
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ВСЕМИРНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.
РОССИЯ — КОРЕЯ — 3:0 (25:19, 25:16, 25:21).
Волейболистки сборной России завершили выступление на Всемирном кубке чемпионов в Японии двумя победами и тремя поражениями, набрав семь очков. Ранее россиянки не без труда выиграли у Японии, а три поражения команда потерпела от сборных Бразилии, США и Китая. В решающем матче была повержена команда Кореи. Как бы ни сыграли соперницы в проходящих двух матчах заключительного игрового дня, наша команда точно осталась вне тройки призеров и в лучшем случае заняла четвертое место среди шести команд.
Кореянки на этот турнир получили
СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕСЕРЬЕЗНО.
Сравнивать волейбольные сборные России и Кореи по уровню некорректно — это команды абсолютно разного ранга. Взять хотя бы показатели среднего роста — разница будет существенной. Отсюда, например, такая разница в очках, заработанных за счет блока — 3 корейских против 14 российских. С нашим двойным блоком кореянкам делать было нечего — нападающим не хватало роста, чтобы переиграть высоких соперниц.
Все три сета финального матча, проходившего в японской Нагое, сложились приблизительно одинаково. Россиянки создавали отрыв, соперницы пытались
Во второй партии этот отрыв к сетболу увеличился в итоге до десяти очков — 24:14. С первого и второго раза реализовать его не удалось — соперницы пытались уцепиться за шанс растянуть игру и хоть
Матчи с такими сборными как Корея, с одной стороны, полезны с точки зрения возможности использовать любые экспериментальные комбинации на площадке — за результат опасаться не приходится даже в случае довольно большого количества собственных ошибок. С другой стороны, в этот момент есть риск слишком сильно расслабиться и допустить необязательные погрешности — ввиду недооценки соперника. Впрочем, россиянки себе такого не позволяли по большей части матча, хотя, к примеру, начало третьего сета получилось скомканным. Взять хотя бы неудачный прием кореянок, когда мяч после первого же касания вернулся на нашу сторону площадки — подающий игрок не успел так быстро включиться в игру, никто из стоящих рядом не взял инициативу на себя.
В концовке последней партии кореянки заработали два очка с подачи, еще одно взяли на блоке, подобравшись за весь матч ближе всего в счете к соперницам. Добавить к этому касание сетки со стороны россиянок, и счет на табло превратился в 20:22. «Давай», — кричала команда Воронковой, которая мощной атакой добилась матчбола. Точку в игре фактически поставила Парубец, вышедшая на подачу. Кореянки не сумели качественно обработать сложный мяч и отправили его в аут. Судья чуть было не отдал очко соперницам — шла речь о возможном касании блока, но видеоповтор доказал правоту российской команды. Самой результативной в матче стала Гончарова, набравшая 15 очков.
ИТОГИ ТУРНИРА.
В целом, если и на Кубок чемпионов были
Сборная России пробовала различные варианты буквально во всех компонентах. Активно нагружали Кошелеву и Гончарову, освобождая в последних матчах ее от приема, проверяли в деле и других наших нападающих, и в некоторых случаях — очень неплохо, в пример — работа Парубец в заключительных двух встречах. Филиштинскую меняли на Панкову и так же — в обратную сторону. Главный тренер задействовал в игре обоих либеро — и Крючкову, и Третьякову в каждой игре. Были и другие наработки, которые не остались незамеченными специалистами. Но
На чемпионате Европы не будет ни одной из представленных на Всемирном кубке чемпионов
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