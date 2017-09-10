Россия на Кубке чемпионов: без призов

ВСЕМИРНЫЙ КУБОК ЧЕМПИОНОВ.

РОССИЯ — КОРЕЯ — 3:0 (25:19, 25:16, 25:21).

Волейболистки сборной России завершили выступление на Всемирном кубке чемпионов в Японии двумя победами и тремя поражениями, набрав семь очков. Ранее россиянки не без труда выиграли у Японии, а три поражения команда потерпела от сборных Бразилии, США и Китая. В решающем матче была повержена команда Кореи. Как бы ни сыграли соперницы в проходящих двух матчах заключительного игрового дня, наша команда точно осталась вне тройки призеров и в лучшем случае заняла четвертое место среди шести команд.

Кореянки на этот турнир получили уайлд-кард от организаторов, при этом команда выглядела даже навскидку слабее любого из заявленных участников. Поэтому в победе сборной России в данном матче сомневаться не приходилось. Вопросы оставались по тому, что мы увидим на площадке на этот раз — какие игровые сочетания предложит главный тренер Владимир Кузюткин. Наставник продолжил курс на эксперименты.

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕСЕРЬЕЗНО.

Сравнивать волейбольные сборные России и Кореи по уровню некорректно — это команды абсолютно разного ранга. Взять хотя бы показатели среднего роста — разница будет существенной. Отсюда, например, такая разница в очках, заработанных за счет блока — 3 корейских против 14 российских. С нашим двойным блоком кореянкам делать было нечего — нападающим не хватало роста, чтобы переиграть высоких соперниц.

Все три сета финального матча, проходившего в японской Нагое, сложились приблизительно одинаково. Россиянки создавали отрыв, соперницы пытались что-то противопоставить, но всякий раз, несмотря на присутствовавшие ошибки с нашей стороны, команда Кузюткина без особых проблем оставляла партию за собой.

Во второй партии этот отрыв к сетболу увеличился в итоге до десяти очков — 24:14. С первого и второго раза реализовать его не удалось — соперницы пытались уцепиться за шанс растянуть игру и хоть сколько-нибудь догнать в счете. Но с третьего раза Парубец атакой все-таки отправляет мяч в площадку — 25:16. Этот сет реальнее всего отражал разницу в классе команд.

Матчи с такими сборными как Корея, с одной стороны, полезны с точки зрения возможности использовать любые экспериментальные комбинации на площадке — за результат опасаться не приходится даже в случае довольно большого количества собственных ошибок. С другой стороны, в этот момент есть риск слишком сильно расслабиться и допустить необязательные погрешности — ввиду недооценки соперника. Впрочем, россиянки себе такого не позволяли по большей части матча, хотя, к примеру, начало третьего сета получилось скомканным. Взять хотя бы неудачный прием кореянок, когда мяч после первого же касания вернулся на нашу сторону площадки — подающий игрок не успел так быстро включиться в игру, никто из стоящих рядом не взял инициативу на себя.

В концовке последней партии кореянки заработали два очка с подачи, еще одно взяли на блоке, подобравшись за весь матч ближе всего в счете к соперницам. Добавить к этому касание сетки со стороны россиянок, и счет на табло превратился в 20:22. «Давай», — кричала команда Воронковой, которая мощной атакой добилась матчбола. Точку в игре фактически поставила Парубец, вышедшая на подачу. Кореянки не сумели качественно обработать сложный мяч и отправили его в аут. Судья чуть было не отдал очко соперницам — шла речь о возможном касании блока, но видеоповтор доказал правоту российской команды. Самой результативной в матче стала Гончарова, набравшая 15 очков.

ИТОГИ ТУРНИРА.

В целом, если и на Кубок чемпионов были какие-то турнирные задачи в плане результата и итогового места, то реализовать их не удалось. Однако в этом турнире есть и положительные стороны, и их куда больше. Это была еще одна, и на этот раз финальная перед главным стартом, возможность для Кузюткина опробовать в действии различные игровые комбинации, выпустить на площадку всех имеющихся игроков. Главный тренер этим занимался активно — тасовал состав, нарабатывал взаимодействия. Нельзя сказать, что со стороны наилучшие комбинации очевидны, тем не менее, должно быть, в понимании тренерского штаба картинка сложилась уже полностью. Конечно, еще есть время и тренировочные недели, но понимание должно быть именно сейчас, по итогам этого турнира.

Сборная России пробовала различные варианты буквально во всех компонентах. Активно нагружали Кошелеву и Гончарову, освобождая в последних матчах ее от приема, проверяли в деле и других наших нападающих, и в некоторых случаях — очень неплохо, в пример — работа Парубец в заключительных двух встречах. Филиштинскую меняли на Панкову и так же — в обратную сторону. Главный тренер задействовал в игре обоих либеро — и Крючкову, и Третьякову в каждой игре. Были и другие наработки, которые не остались незамеченными специалистами. Но по-прежнему болельщикам совершенно неочевидно, какой выбор встанет перед тренерским штабом к чемпионату Европы — кто войдет в итоговый состав, кто будет выходить в стартовой шестерке, какие комбинации сочтут более успешными?