Питерский «Зенит» дебютировал в ЧР по волейболу с победы над «Динамо»
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу в своём первом в истории матче чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Новичок Суперлиги на выезде в четырёх партиях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:17, 26:24).
Во 2-м туре 16 сентября «Зенит» в
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур.
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 24:26).
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