Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла международный турнир к 950-летию Минска

Команда под руководством Петра Хилько одержала три победы на площадке спорткомплекса «Чижовка-Арены». В первом туре была повержена российская «Северянка» (Череповец) — 3:0, далее национальная команда обыграла «Минчанку» — 3:1. В заключительный игровой день белоруски встретились со сборной Венгрии и победили с трудом — 3:2 (22:25, 21:25, 25:19, 25:14,18:16). Гостьи уверенно начали встречу на подаче мяча, но опыт белорусок сказался в ходе третьей партии, а также на тай-брейке.

Для белорусских волейболисток участие в турнире стало важным этапом подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 22 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Женская сборная Беларуси выступит на предварительной стадии в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками белорусок станут сборные Хорватии (22 сентября), Италии (23 сентября) и Грузии (24 сентября).