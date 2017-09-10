Волейболистка сборной Китая Чжу Тин признана MVP Всемирного кубка чемпионов
МОСКВА, 10 сен —
Р-Спорт. Волейболистка сборной Китая Чжу Тин признана самым ценным игроком (MVP) Всемирного кубка чемпионов, который завершился в Японии, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Китаянки 9 сентября со счетом 3−0 обыграли сборную России и досрочно стали победительницами турнира.
В символическую сборную турнира, помимо Чжу Тин, вошли её соотечественница Юань Синьюэ, американка Джордан Ларсон, бразильянки Ана Каролина да Силва и Тандара Кайшета и японки Коёми Томинага и Котоэ Иноэ.
Россиянки на турнире в Японии заняли итоговое четвертое место.
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