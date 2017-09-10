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10 сентября 2017, 19:28 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка сборной Китая Чжу Тин признана MVP Всемирного кубка чемпионов

МОСКВА, 10 сен — Р-Спорт. Волейболистка сборной Китая Чжу Тин признана самым ценным игроком (MVP) Всемирного кубка чемпионов, который завершился в Японии, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Китаянки 9 сентября со счетом 3−0 обыграли сборную России и досрочно стали победительницами турнира.

В символическую сборную турнира, помимо Чжу Тин, вошли её соотечественница Юань Синьюэ, американка Джордан Ларсон, бразильянки Ана Каролина да Силва и Тандара Кайшета и японки Коёми Томинага и Котоэ Иноэ.

Россиянки на турнире в Японии заняли итоговое четвертое место.
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