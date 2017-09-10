«Локомотив» начал ЧР по волейболу с победы над «Динамо-ЛО»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:18).

Во 2-м туре 16 сентября «Локомотив» примет команду «Газпром-Югра» из Сургута, а «Динамо-ЛО» 17 сентября отправится в гости к «НОВЕ».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур.

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 18:25).