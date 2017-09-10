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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30958798/
10 сентября 2017, 19:11 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» начал ЧР по волейболу с победы над «Динамо-ЛО»

Новосибирский «Локомотив» на выезде одержал победу над «Динамо-ЛО» в матче первого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18.

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (18:25, 25:22, 25:15, 25:18).

Во 2-м туре 16 сентября «Локомотив» примет команду «Газпром-Югра» из Сургута, а «Динамо-ЛО» 17 сентября отправится в гости к «НОВЕ».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур.

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (25:18, 22:25, 15:25, 18:25).
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