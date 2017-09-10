Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/30958696/
10 сентября 2017, 18:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Пляжницы» Воронина и Бочарова завоевали золотые медали ЧЕ U20

Россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золотые медали молодёжного чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу, который проходил на итальянском острове Вулькано.

В финале Воронина и Бочарова в трёх партиях победили итальянскую пару Орси Тот / Кьяра Тей со счётом 2:1 (19:21, 21:9, 15:13).

В августе Воронина и Бочарова выиграли чемпионат Европы U18, который проходил в Казани.

Бронзовыми призёрами стали голландки Мексим ван Дрил и Катя Стам, которые обыграли в матче за третье место итальянок Далилу Варрасси и Каролину Феррарис со счётом 2:0 (21:14, 21:16).

Напомним, что ранее чемпионами Европы U20 среди мужчин стали россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Девушки. Италия
Финал.

Мария Воронина / Мария Бочарова (Россия) — Орси Тот / Кьяра Тей (Италия) — 2:1 (19:21, 21:9, 15:13).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп