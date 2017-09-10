«Пляжницы» Воронина и Бочарова завоевали золотые медали ЧЕ U20

В финале Воронина и Бочарова в трёх партиях победили итальянскую пару Орси Тот / Кьяра Тей со счётом 2:1 (19:21, 21:9, 15:13).

В августе Воронина и Бочарова выиграли чемпионат Европы U18, который проходил в Казани.

Бронзовыми призёрами стали голландки Мексим ван Дрил и Катя Стам, которые обыграли в матче за третье место итальянок Далилу Варрасси и Каролину Феррарис со счётом 2:0 (21:14, 21:16).

Напомним, что ранее чемпионами Европы U20 среди мужчин стали россияне Василий Иванов и Сергей Горбенко.

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Финал.

Мария Воронина / Мария Бочарова (Россия) — Орси Тот / Кьяра Тей (Италия) — 2:1 (19:21, 21:9, 15:13).