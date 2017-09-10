Казанский «Зенит» начал защиту титула с победы над «Ярославичем»

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Подопечные Владимира Алекно на своей площадке в трёх партиях взяли верх над вернувшимся в элитный дивизион «Ярославчем» со счётом 3:0 (25:16, 26:24, 25:15).

Во 2-м туре 16 сентября «Ярославич» на своей площадке примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, а «Зенит» отправится в гости к уфимскому «Уралу».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур.

«Зенит» (Казань) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:16, 26:24, 25:15).