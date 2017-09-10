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https://sport.mail.ru/news/volleyball/30958477/
10 сентября 2017, 18:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» стартовал в ЧР по волейболу с победы над «Енисеем»

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» из Сургута с победы стартовал в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18.

В домашнем матче «Газпром-Югра» в четырёх партиях одержал победу над «Енисеем» из Красноярска со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22).

Во 2-м туре 16 сентября «Газпром-Югра» на выезде сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Енисей» отправится в гости к санкт-петербургскому «Зениту».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 1-й тур.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:22).
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