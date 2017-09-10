Новый «Зенит», еще больше интриги: стартует мужской чемпионат России по волейболу

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Казанский «Зенит» — традиционный фаворит, но конкуренция стала выше

Казанский «Зенит» в прошлом сезоне не потерпел ни одного поражения в суперлиге, выиграл Суперкубок России, Кубок страны и Лигу чемпионов. Но в предстоящем сезоне, по словам самих же казанцев, защитить титулы им будет непросто.

«Конкуренция вырастет. И это не только новая команда “Зенит” (Санкт-Петербург). Очень серьезно укрепился “Локомотив” из Новосибирска, “Белогорье” и московское “Динамо” нельзя забывать. Есть другие команды, которые хорошо укрепились, они могут дать бой у себя дома. Это и “Кузбасс”, и “Енисей”, и другие команды. Не хочу загадывать, сколько матчей мы выиграем, но что будет тяжело, это точно», — сказал журналистам главный казанцев Владимир Алекно.

В межсезонье «Зенит» расстался с некоторыми опытными игроками — команду покинули Евгений Сивожелез, Игорь Кобзарь, Денис Земченок и Андрей Ащев, а пришедшие им на смену либо давно не выступали на подобном уровне, любо вообще дебютируют в суперлиге. Плюс из-за занятости в сборной США старт сезона пропустит основной доигровщик «Зенита» Мэтт Андерсон. При этом в третьем туре казанцам предстоит сыграть с новосибирским «Локомотивом», а в четвертом — с «Белогорьем».

«Локомотив» нацелен на золото, «Динамо» устроит второе место

Новосибирский «Локомотив» в прошлом сезоне проиграл в финале Кубка России и стал третьим в чемпионате страны. Но трансферная активность клуба в межсезонье указывает на то, что команда Пламена Константинова не намерена оставаться на вторых ролях.

Усилить атаку «Локомотива» должно возвращение в российский чемпионат немецкого диагонального Георга Грозера. К Сергею Савину и Лукашу Дивишу в доигровке добавился Алексей Родичев, в центре сетки у новосибирцев есть чемпион Европы-2017 Ильяс Куркаев, вместе с которым в сборной играли либеро Валентин Голубев и Роман Мартынюк.

А главное событие межсезонья в еще одном претендующем на самые высокие места клубе — московском «Динамо» — это уход в «Белогорье» капитана и связующего Сергея Гранкина. Основным пасующим у москвичей стал Сергей Антипкин, а помогать ему в сезоне будут Юрий Бережко, Александр Маркин, Александр Кимеров и легионеры Кевин Ле Ру и Дик Коой.

«Нас устроит повторение прошлогоднего результата (второе место в чемпионате России). Считаю, что такой результат будет хорошим итогом сезона с учетом того, что мы решили немного омолодить команду. Кроме того, многие команды значительно усилили свой состав, конкуренция будет высокая, и все это в совокупности потребует от нас особой концентрации и настроя на протяжении всего сезона», — сказал главный тренер «Динамо» Юрий Маричев.

«Белогорье», помимо Гранкина, подписало контракт с диагональным Константином Бакуном, который также играл в «Динамо», и сохранило Дмитрия Мусэрского, Сергея Тетюхина, Алексея Обмочаева и Яна Ерещенко. Бывший доигровщик белгородцев, олимпийский чемпион Тарас Хтей стал спортивным директором клуба. Больше игрового времени теперь смогут получить и молодые волейболисты, в том числе 17-летний Павел Тетюхин, который в августе вошел в символическую сборную чемпионата мира среди юниоров.

Зажжется ли «Факел» и как дебютирует новый «Зенит»?

Доигровщик мужской сборной команды России по волейболу Дмитрий Волков. РИА "Новости"

Новоуренгойский «Факел» был близок к попаданию в четверку лучших в прошлом сезоне (в итоге — пятое место), а в этом команда нацелена на медали. С чемпионами Европы Дмитрием Волковым, Ильей Власовым и Егором Клюкой, а также диагональным Павлом Морозом и итальянским тренером Камилло Плачи она будет стремиться к попаданию в Лигу чемпионов.

«В этом году задача — выиграть еврокубок (“Факел” будет участвовать в Кубке Вызова), побороться за Кубок России и быть в тройке лучших в суперлиге. Нам нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона», — сказал агентству «Р-Спорт» директор клуба из Нового Уренгоя Николай Капранов.

«Зенит» из Санкт-Петербурга решением Всероссийской федерации волейбола занял в суперлиге место покинувшего ее из-за финансовых трудностей краснодарского «Динамо». Всего за несколько месяцев команда была собрана с нуля. Помимо Ащева и Сивожелеза за петербуржцев сыграют олимпийский чемпион Александр Волков, опытные легионеры Маркус Нильссон и Ореол Камехо, а также связующий сборной России Павел Панков. Главным тренером является Александр Климкин.

«Мы постараемся сделать все, чтобы достойно выступить в суперлиге и побороться за место в пятерке и за путевку в еврокубки», — сказал агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

В борьбу за еврокубковые путевки должны вмешаться «Кузбасс» из Кемерово, в составе которого появились Кобзарь и Дмитрий Ильиных. Из-за травмы летом за сборную России не играл диагональный Виктор Полетаев, но в прошлом сезоне он стал самым результативным волейболистом суперлиги. «Газпром-Югра» из Сургутского района каждый год теряет лидеров, но находим им замену, благодаря чему остается в числе самых крепких команд России.

Уфимский «Урал» возглавил бывший главный тренер сборной России Даниэле Баньоли, а в красноярский «Енисей» пришел чемпион Европы-2015 в составе сборной Франции Антонин Рузье, который составит пару доигровщиков с Алексеем Спиридоновым. Неплохо укрепились самарская «Нова», «Югра-Самотлор», «Динамо» из Лениградской области и «Ярославич», которые могут отобрать очки у фаворитов.