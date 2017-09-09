Российские волейболистки проиграли китаянкам в матче Всемирного кубка чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу китаянок. Сборная России потерпела третье поражение в четырех матчах и занимает пятое место в таблице, в активе россиянок четыре очка.

Сборная Китая лидирует в турнирной таблице, одержав четвертую победу.

В следующем матче подопечные Владимира Кузюткина 10 сентября встретятся с командой Южной Кореи, которая остается единственной сборной на турнире, не одержавшей ни одной победы в трех матчах. Китаянки в тот же день сыграют с японками.

На Всемирном кубке чемпионов команды играют друг с другом по круговой системе. В нынешнем турнире принимают участие сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи. Победителем станет команда, набравшая больше всех очков.

Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).