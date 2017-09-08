Волейболисты «Строителя» победили в международном турнире в Минске

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Вице-чемпионы Беларуси прошлого сезона в решающей игре добились победы над нижневартовской командой «Югра-Самотлор» — 3:2 (25:20, 25:18, 30:32, 21:25, 15:10). Российская команда заняла второе место по итогам соревнований. В борьбе за третье место волейболисты казахстанского «Павлодара» были сильнее московского МГТУ — 3:0 (25:14, 25:23, 25:20).

В десятом турнире памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко, организованного волейбольным клубом «Минск», ранее принимали участие многие известные клубы и волейболисты. Дважды почетный трофей выигрывал казанский «Зенит» (2010 и 2014 годы), белгородское «Белогорье» (2012 год). Среди участников соревнований были известные игроки. К примеру, один из самых одаренных крайних нападающий мирового волейбола Вильфредо ЛеонВице-чемпионы Беларуси прошлого сезона в решающей игре добились победы над нижневартовской командой «Югра-Самотлор» — 3:2 (25:20, 25:18, 30:32, 21:25, 15:10). Российская команда заняла второе место по итогам соревнований. В борьбе за третье место волейболисты казахстанского «Павлодара» были сильнее московского МГТУ — 3:0 (25:14, 25:23, 25:20)., побеждал в Минске в составе казанского «Зенита». Свои первые шаги к титулу олимпийского чемпиона Лондона в спорткомплексе «Виталюр», где также в прежние годы проходил турнир, в составе старооскольского «Металлоинвеста» (дубля «Белогорья») делал блокирующий Дмитрий Мусэрский.

«Строитель» выиграл турнир впервые за последние три года. В прошлом году победила национальная сборная Беларуси. Минчане в наступающем сезоне намерены успешно выступить в чемпионате Беларуси и в Кубке вызова ЕКВ. Планируется, что на внутренней арене уже 7 и 8 октября они встретятся с действующим чемпионом страны солигорским «Шахтером». В настоящее время «Шахтер» ведет подготовку к чемпионату и старту в Лиге чемпионов в Польше, где провел ряд спаррингов с клубами сильнейшей лиги.