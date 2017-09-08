Японки на тай-брейке одолели бразильянок на Большом чемпионском кубке

Для хозяек соревнований эта победа стала второй, бразильянки потерпели второе поражение.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Третий тур

Япония — Бразилия — 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).

9 сентября японки сыграют со сборной США, а команда Бразилии встретится со сборной Южной Кореи. Турнир завершится 10 сентября.