Японки на тай-брейке одолели бразильянок на Большом чемпионском кубке
Женская сборная Японии в своём третьем матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях одолела команду Бразилии со счётом 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).
Для хозяек соревнований эта победа стала второй, бразильянки потерпели второе поражение.
Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Третий тур
Япония — Бразилия — 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).
9 сентября японки сыграют со сборной США, а команда Бразилии встретится со сборной Южной Кореи. Турнир завершится 10 сентября.
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