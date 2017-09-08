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8 сентября 2017, 16:07 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Японки на тай-брейке одолели бразильянок на Большом чемпионском кубке

Женская сборная Японии в своём третьем матче на Большом чемпионском кубке в Нагое (Япония) в пяти партиях одолела команду Бразилии со счётом 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).

Для хозяек соревнований эта победа стала второй, бразильянки потерпели второе поражение.

Большой чемпионский кубок. Женщины. Нагоя, Япония. Третий тур
Япония — Бразилия — 3:2 (25:18, 25:27, 25:15, 16:25, 15:6).

9 сентября японки сыграют со сборной США, а команда Бразилии встретится со сборной Южной Кореи. Турнир завершится 10 сентября.
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