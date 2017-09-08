«Пляжницы» Бочарова и Воронина проиграли во втором туре молодёжного ЧЕ в Италии
На острове Вулькано (Италия) продолжается молодёжный (U20) чемпионат Европы по пляжному волейболу.
Россию на этих соревнованиях представляют две пары: Сергей Горбенко / Василий Иванов и Мария Бочарова / Мария Воронина.
В матче второго тура Бочарова и Воронина проиграли представительницам Литвы Агнешке Паскевич и Екатерине Ковальской со счётом 1:2 (21:14, 18:21, 12:15). В первом туре россиянки победили француженок Мию Северен Гуйо и Пию Шевчик со счётом 2:0 (21:13, 21:11).
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